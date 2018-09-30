Самолет не смог вылететь из Оша в Москву из-за лопнувших при взлете шин

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Самолет рейса Ош-Москва киргизской авиакомпании "Авиатрафик" в воскресенье утром не смог вылететь из аэропорта Оша (юг Киргизии) из-за лопнувших шин правого переднего шасси, сообщил "Интерфаксу" источник в ошском аэропорту.

По словам собеседника агентства, самолет "Boeing 737" должен был выполнить рейс Ош-Москва, но у воздушного судна на взлете лопнули две шины на переднем правом шасси, вследствие чего самолет покатился по взлетно-посадочной полосе.

"На борту самолета находилось 147 пассажиров, пилоты успели среагировать и остановить набирающий скорость самолет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акишев сообщил журналистам, что по факту происшествия назначена комиссия, представитель Агентства гражданской авиации вылетел в Ош, и будет разбираться на месте. "Мы будем разбираться, почему у самолета лопнули колеса шасси. Это может быть дефект завода, но мы пока не можем точно говорить, комиссия только приступила к работе и по итогам работы не вынесет свое решение", - отметил он.

Акишев сообщил, что "никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал и врачу за помощью не обращался, во второй половине дня все пассажиры вылетели в Москву на другом самолете авиакомпании".