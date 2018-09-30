ЦИК ДНР завершил прием подписей от кандидатов на пост главы республики

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ЦИК самопровозглашенной Донецкой народной республики завершил прием подписей в адрес кандидатов на пост главы ДНР; Игорь Хакимзянов и Вячеслав Дьяков выбыли из предвыборного процесса.

"В 18:00 Центральной избирательной комиссией ДНР завершился прием подписных листов от кандидатов, прошедших процесс выдвижения... По состоянию на 18:00 из десяти кандидатов, прошедших процедуру выдвижения, подписные листы передали восемь человек", - заявила на брифинге глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова в воскресенье.

По ее словам, подписные листы ЦИКу предоставили Денис Пушилин, Роман Храменков, Елена Шишкина, Иван Михайлов, Владимир Медведев, Валентин Спиридонов, Роман Евстифеев и Павел Губарев.

"Двумя кандидатами, Вячеславом Дьяковым и Игорем Хакимзяновым в сроки, установленные нормативными актами ЦИК, подписные листы переданы не были, исходя из этого они не могут быть зарегистрированы как кандидаты на пост главы ДНР", - отметила она.

Также Позднякова сообщила, что ЦИК постановил зарегистрировать общественные движения "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс" в качестве участников в парламентских выборах ДНР.

Ранее сообщалось, что 29 сентября в Донецке на съезде коммунистической партии ДНР прогремел взрыв, в результате которого ранения получили четыре человека, в том числе один из кандидатов на пост главы ДНР Хакимзянов.