В выборах главы ДНР примут участие пять кандидатов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пять кандидатов примут участие в выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщила журналистам в пятницу глава Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

"Центральная избирательная комиссия ДНР зарегистрировала в качестве кандидатов для участия в выборах главы Республики пять человек. На этом регистрация кандидатов завершена",- сказала она.

По ее словам сегодня на заседании комиссии было отказано в регистрации двум кандидатам - Валентину Спиридонову и Павлу Губареву в связи с недостоверностью подписей жителей ДНР в предоставленных ими в ЦИК подписных листах.

В качестве кандидатов зарегистрированы врио главы ДНР Денис Пушилин, а также Роман Храменков, Елена Шишкина, Роман Евстифеев, Владимир Медведев.

Выборы главы и депутатов парламента ДНР пройдут 11 ноября.