ASE вывел IV блок Тяньваньской АЭС на минимальную мощность в рамках физпуска

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Энергоблок №4 Тяньваньской АЭС (ТАЭС, Китай) выведен в воскресенье на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ), сообщает инжиниринговый дивизион ГК "Росатом" - группа ASE.

Данная операция является завершающим этапом физического пуска.

Процесс физпуска четвертого блока ТАЭС стартовал 25 августа, после проведения всех подготовительных работ в реактор была установлена первая тепловыделяющая сборка (ТВС). Всего в реактор загружено 163 ТВС.

"Загрузка топлива была завершена досрочно, и после получения всех необходимых разрешений энергоблок №4 Тяньваньской АЭС был выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция, системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов. Далее начинается этап энергетического пуска с подключением энергоблока к энергосистеме Китая", - сообщил вице-президент по проектам в Китае АО ИК "АСЭ" (входит в ASE) Алексей Банник, которого цитирует пресс-служба.

Начало коммерческой эксплуатации энергоблока №4 Тяньваньской АЭС запланировано на 2019 год.

Россия уже сдала в эксплуатацию первую очередь ТАЭС (1-й и 2-й блоки). В августе 2017 года состоялся физпуск блока №3, а в минувшем марте группа ASE (структура "Росатома") передала энергоблок №3 ТАЭС заказчику строительства Jangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) на 24-месячную гарантийную эксплуатацию.

Как сообщалось, в июне "Росатом" и Государственное энергетическое управление КНР подписали рамочный контракт на строительство в Китае энергоблоков №№7-8 ТАЭС. Пуск блока №7 ТАЭС запланирован на 2026 год, блока N8 - на 2027 год.