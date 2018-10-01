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Российским космонавтам в 2019 году предстоят четыре выхода в открытый космос

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские космонавты в 2019 году четыре раза выйдут в открытый космос. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Перед российскими космонавтами в 2019 году стоят масштабные задачи. Только плановых выходов в открытый космос по программе внекорабельной деятельности планируется четыре", - сказал источник.

При этом основная нагрузка придется на вторую половину года. "Лишь один выход запланирован в мае, следующий в августе и два в декабре", - сказал источник.

Кроме того, в 2019 году на МКС стартуют три российских пилотируемых корабля. "Запуски российских кораблей "Союз МС" с номерами 12-15 планируются соответственно на 5 апреля, 24 июля и 8 октября", - сказал источник.

Также запланированы три запуска космических грузовиков "Прогресс". "Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-11" стартует к МКС с "Байконура" 8 февраля, "Прогресс МС-12" 5 июня и "Прогресс МС-13" 4 декабря", - сказал он.

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