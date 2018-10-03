У астронавтов МКС возникли проблемы со скафандром для выхода в космос

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - У астронавтов на Международной космической станции (МКС) возникли проблемы с одним из скафандров для выхода в открытый космос, починить его пока не удалось, он будет заменен.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, поврежденный скафандр должен был использоваться для выхода в открытый космос в конце октября.

"Диагностированы неполадки с передачей скафандром телеметрической информации. Устранить неисправность на орбите пока не удается. NASA приняло решение использовать для выхода в открытый космос один из запасных скафандров", - сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, астронавты не оставляют надежд самостоятельно починить неисправный скафандр. "Потребуется время для того чтобы разобраться с причинами неисправности и выработать методику ремонта. Астронавты могут не успеть устранить неисправность до выхода в открытый космос 19 октября. Поэтому решено использовать запасной", - сказал источник.

Как сообщалось, астронавтам НАСА и ЕКА Нику Хейгу и Александру Герсту предстоит дважды до конца года выйти в открытый космос - 19 и 25 октября для замены аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента МКС. Затем 15 ноября в открытый космос выйдут россияне Сергей Прокопьев и Алексея Овчинин для инспекции "Союза МС-09", в бытовом отсеке которого было обнаружено отверстие.