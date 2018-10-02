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Премьер Армении снял брата экс-президента Саргсяна с должности посла по особым поручениям

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян решением премьер-министра страны Никола Пашиняна освобожден от должности посла по особым поручениям, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

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Брат бывшего президента Армении Саргсян, его сын Нарек и дочь Ани ранее были объявлены в межгосударственный розыск в странах СНГ по обвинению в незаконном обогащении, незаконном участии в предпринимательской деятельности и подлоге документов. Следствием установлено, что семья брата экс-президента Армении не задекларировала доход на сумму около $6,8 млн.

По сообщениям армянских СМИ, они находятся в России.

Брат бывшего президента решением суда заочно арестован. В отношении Ани и Нарека Саргсян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

6 сентября племянница Саргсяна Ани добровольно явилась в следственный орган.

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Теги: Армения, Левон Саргсян, Никол Пашинян

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