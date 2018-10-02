Майк Помпео посетит Пхеньян 7 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетит Пхеньян, где у него пройдет встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила в ходе пресс-брифинга во вторник официальный представитель госдепа США Хизер Нойерт.

"В Пхеньяне 7 октября госсекретарь встретится с председателем Кимом", - сказала она.

В ходе октябрьского визита в Азию Помпео посетит Японию, Северную Корею, Южную Корею и Китай. Встречи на высоком уровне пройдут во всех четырех странах, подчеркнула Хизер Нойерт.