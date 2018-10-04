Жене экс-премьера Малайзии предъявили обвинение в отмывании денег

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Малайзии предъявили жене бывшего главы правительства страны Наджиба Разака - Розме Мансур - обвинения в отмывании денег, сообщают в четверг западные СМИ.

В обвинительном заключении прокуратуры отмечается, что Мансур "непосредственно участвовала в незаконных транзакциях". Всего ее обвиняют по 17 пунктам, относящимся к нарушению налогового законодательства Малайзии.

По данным изданий, речь идет об отмывании денег в размере свыше $2 млн.

В настоящий момент Мансур отпущена под залог.

Бывшего премьер-министра Малайзии Разака арестовали в сентябре. По данным малайзийского антикоррупционного комитета, это было сделано в рамках расследования фонда 1MDB, из которого $628 млн якобы были переведены на его личные банковские счета.

Крупный скандал вокруг малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного при участии Разака, разразился в 2015 году, когда газета The Wall Street Journal написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета тогдашнего премьера.