Индонезия объяснила задержки в реализации контракта по поставкам Су-35 техническими деталями

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Задержка в исполнении контракта на поставку Россией 11 самолетов Су-35 Индонезии не связана с антироссийскими санкциями США, заявил посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Это связано с техническими деталями, а не с санкциями", - сказал он "Интерфаксу".

Посол напомнил, что, согласно контракту, Индонезия частично заплатит за самолеты товарами. "В контракте указаны как минимум шестнадцать продуктов, и сейчас министр торговли вместе со своим коллегой из России обсуждает их тип. Процесс все еще идет", - пояснил глава индонезийской дипмиссии.

В минувшую пятницу российский источник опроверг информацию о том, что реализация контракта на поставку истребителей Су-35 Индонезии отложена из-за американских санкций. "Выполнение контракта никто не откладывал", - сказал "Интерфаксу" источник. "Санкции - это, безусловно, препятствие. Контракт в силе. Необходимо решить некоторые технические вопросы, после этого можно будет приступить к его реализации", - сказал собеседник агентства.

О том, что реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии откладывается, сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на двух топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства.

Контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35 был подписан в феврале 2018 года. По неофициальным данным, его стоимость составляет более $1 млрд. Сообщалось, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.