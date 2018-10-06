Визит Путина в Южную Корею запланировали на следующий год

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Визит президента России Владимира Путина в Южную Корею планируется в следующем году, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Владимир Владимирович принял приглашение президента Республики Корея, и в будущем году планируется его визит. Сейчас будет идти речь о сроках, согласование по линии министерств иностранных дел", - заявила она журналистам в субботу по итогам визита в Южную Корею.

По ее словам, необходимо подготовить визит с содержательной точки зрения, на это потребуется время. "Как только визит будет подготовлен, будут согласованы сроки, в будущем году, скорее всего, такой визит состоится", - сказала Матвиенко.

Как отметила спикер Совета Федерации, график российского президента на текущий год "уже полностью перенасыщен".

Она также напомнила, что до конца текущего года Россию планирует посетить лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.