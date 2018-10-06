В мире

Сразу два землетрясения произошли 6 октября в Грузии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в субботу вечером в регионе Кахетия на востоке Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18:48 (17:48 по Москве) в 25 км к юго-востоку от города Дедоплисцкаро, в 6 км от села Земо Халацани (близ границы с Азербайджаном).

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 40 км.

Ранее в субботу в Грузии было зафиксировано землетрясение магнитудой 3, которое произошло на юге страны в 58 км от Тбилиси, в 14 км от города Цалка, близ села Саламалейки (регион Квемо Картли).

Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Грузия
В мире
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человекЧисло жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек
Пропавшими без вести числятся более 260 человек, местные экстренные службы не исключают, что это число вырастетПодробнее
 Принц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны ТрампаПринц Саудовской Аравии отверг критику короля со стороны Трампа
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также отказался дополнительно платить США за обеспечение безопасностиПодробнее
 Москва потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведкиМосква потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведки
Посольство РФ в направило в МИД Великобритании соответствующую нотуПодробнее
 Глава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с РоссиейГлава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с Россией
В случае с другими странами вопрос легализации двойного гражданства может обсуждатьсяПодробнее
В США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки ПотеевВ США нашелся считавшийся мертвым экс-полковник российской разведки Потеев
По сведениям BuzzFeed, перебежчик из РФ купил на свое имя лицензию на рыболовствоПодробнее
 СМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в КитаеСМИ узнали о возможном аресте президента Интерпола в Китае
По данным Le Monde, такова приоритетная версия французских следователей насчет исчезновения Мэна ХунвэяПодробнее
 Глава Интерпола пропал в КитаеГлава Интерпола пропал в Китае
Связь с президентом организации оборвалась в конце сентября, когда он уехал из Франции на родинуПодробнее
 Нобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя Мурад
Награду присудили за усилия по прекращению сексуального насилия в вооруженных конфликтахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
05 октября
Лучшие фото недели
Фотохроника 5 октября5 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииАкция протеста в Ингушетии получит легитимный характерВ миреЧисло жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человекВ РоссииКожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока во ВладивостокКультураУшла из жизни Монсеррат КабальеВ миреГлава МИД Украины Климкин исключил легализацию двойного гражданства с РоссиейВ миреМосква потребовала от Лондона предоставить факты о якобы кибератаках со стороны разведки

Сразу два землетрясения произошли 6 октября в Грузии

Второе судно в водах Германии начало укладку труб по маршруту "Северного потока-2"

Первая леди США выступила в поддержку кандидатуры Кавано на пост верховного судьи

Воспитателя лагеря в Пензенской области обвинили в сексуальном насилии над детьми

Берлускони прилетит на день рождения к Путину

В Демократической Республики Конго около 50 человек погибли в пожаре после ДТП

Песков рассказал, что Путин отметит день рождения с родными и друзьями

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человекПропавшими без вести числятся более 260 человек, местные экстренные службы не исключают, что это число вырастет Подробнее

Грузовой поезд насмерть сбил двух мужчин в Краснодарском крае

Интерпол направил запрос властям КНР о местонахождении своего главы

Накануне СМИ сообщали, что он находится в Пекине под стражей Подробнее

Двое жителей Томской области упали на тракторе с обрыва на берегу Оби

Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта "МБХ медиа"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');