Сразу два землетрясения произошли 6 октября в Грузии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в субботу вечером в регионе Кахетия на востоке Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 18:48 (17:48 по Москве) в 25 км к юго-востоку от города Дедоплисцкаро, в 6 км от села Земо Халацани (близ границы с Азербайджаном).

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 40 км.

Ранее в субботу в Грузии было зафиксировано землетрясение магнитудой 3, которое произошло на юге страны в 58 км от Тбилиси, в 14 км от города Цалка, близ села Саламалейки (регион Квемо Картли).

Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.