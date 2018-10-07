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Завершились выборы в парламент Латвии

Партия "Согласие" сохранила лидерство

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сегодня в 6:00 по латвийскому времени завершились выборы 13-го Сейма, и все избирательные участки за границей были закрыты.

Последними закрылись для голосования избирательные участки в США и Канаде.

По итогам обобщения голосов на 1049 из 1078 избирательных участков, лидерами остаются "Согласие", "KPV LV" и Новая консервативная партия (НКП), свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

За "Согласие" проголосовали 166 254 или 19,97% избирателей, за "KPV LV" - 117 238 или 14,08%, за НКП - 113 045 или 13,58%, за "Для развития/За!" - 99 836 или 11,99%, за ВЛ-ТБ/ДННЛ - 91 788 или 11,03%, за СЗК - 82 965 или 9,96%, за "Новое Единство" - 55 454 или 6,66%.

Остальные партии не преодолевают необходимого для прохождения в Сейм 5%-ного барьера. Латвийское объединение регионов набрало 34 428 или 4,13% голосов, Русский союз Латвии - 26 907 или 3,23%.

Как сообщалось, по предварительным итогам выборов с 1012 избирательных участков из 1078, больше всего мандатов в новом Сейме по сравнению с нынешним, могут потерять "Новое Единство" и СЗК.

У "Нового Единства" может быть на 15, у СЗК - на 10 мандатов меньше.

"Согласие" может получить 24 мандата, НКП - 16, "KPV LV" - 15, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и "Для развития/За!" - по 13, свидетельствуют подсчеты агентства BNS.

СЗК в новом парламенте могут представлять 11 депутатов, "Новое Единство" - восемь.

В начале полномочий 12-го Сейма у "Согласия" было 24 мандата, у "Единства" - 23, у СЗК - 21, у ВЛ-ТБ/ДННЛ - 17, у Латвийского объединения регионов - восемь, у партии "No sirds Latvijai" - семь. В период работы 12-го Сейма 13 депутатов вышли из фракций.

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Теги: Латвия

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