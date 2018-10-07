Землетрясение зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Люди протестовали у Капитолия, поддерживая жертв изнасилования Подробнее

Более 160 человек задержали после назначения Кавано в верховный суд США

6 октября 16:45

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,6 тыс. человек