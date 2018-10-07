Дипломаты призвали британские власти разъяснить данные из СМИ о кибератаке на РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Великобритании обеспокоены заявлениями в СМИ о планах Лондона совершить масштабную кибератаку на Россию, считают их безответственными.

"Трансляция заявлений британских официальных лиц относительно развязывания кибервойны против России не может не вызывать беспокойства. Это связано с тем, что мы стали свидетелями раскручивания Лондоном беспрецедентной антироссийской информационной кампании в сочетании с очередной волной шпиономании в отношении нашей страны", - говорится в комментарии пресс-секретаря посольства на сайте дипмиссии в воскресенье.

"Что же касается возможных атак на инфраструктуру российских городов, то такого рода призывы уже раздавались в британском парламенте и вписываются в общую стратегию национальной безопасности, в которой Россия является главной угрозой Великобритании наряду с террористическими организациями, - подчеркнули в дипмиссии. - Такого рода заявления и планы, если они есть, являются безответственными".

"По мнению посольства, правительство консерваторов должно срочно внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой The Sunday Times агрессивных планах Великобритании в киберпространстве, - заявили дипломаты. - Отсутствие внятной реакции может служить основанием достоверности этих заявлений".

В воскресенье The Sunday Times опубликовала материал, в котором ссылкой на высокопоставленные источники в сфере безопасности утверждается, что британские военные рассмотрели возможность проведения обширной кибератаки в отношении России в случае, если РФ "нападет на страны Запада".