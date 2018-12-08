Шестеро погибли в результате давки на концерте в Италии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли, еще 118 пострадали в результате давки на рэп-концерте Sfera Ebbasta в клубе недалеко от итальянского города Анкона, сообщает в субботу газета Repubblica.

"Погибли пятеро подростков - два юноши и три девушки, а также женщина, пришедшая на концерт с дочерью. Издание утверждает, что всего могли пострадать более ста человек, состояние 12 человек оценивается как крайне тяжелое. Итальянское информационное агентство ANSA тоже сообщает о 12 пострадавших в крайне тяжелом состоянии, но не приводит данных об общем количестве раненых", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла около 01:00 по местному времени (03:00 по Москве). Причиной давки мог стать распыленный в зале газовый баллончик.