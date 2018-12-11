В мире

Музеи Ватикана с 2019 года ограничат число посетителей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В музеях Ватикана решили ввести ограничения на количество ежедневных посетителей с января 2019 года, из-за столпотворений туристов, сообщает издание Ultima Voce.

"С января 2019 года в Ватикане введут ограничения для туристов на посещение музеев. Решение было принято после жалоб гидов на большое количество туристов. Вместо того, чтобы наслаждаться произведениями искусства, люди впадают в панику, теряют сознание от духоты, особенно летом, когда температура достигает 40 градусов жары", - пишет портал.

Как отмечает издание, число посетителей в 2018 году достигало 30 тыс. человек в день, это слишком много. "Страдают не только туристы, но и объекты культурного наследия. Повышенная температура в залах из-за толп людей, исходящие от них бактерии и инфекции - все это может привести к разрушению предметов искусства. Также имеет значение и вопрос безопасности людей в музеях. Толпу сложнее эвакуировать в случае пожара, теракта или землетрясения", - цитирует портал директора музеев Ватикана Барбару Ятта.

Ежегодно музеи Ватикана посещают свыше 6 млн человек.

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Теги: Ватикан

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