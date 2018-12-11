Десятки модных брендов пообещали к 2030 году на треть сократить выбросы парниковых газов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков крупных мировых модных брендов пообещали активизировать борьбу с глобальным изменением климата, сообщили во вторник в ООН.

"Мировая индустрия моды наращивает темпы борьбы с изменением климата... Под эгидой ООН по борьбе с изменением климата ведущие модные бренды, торговые компании и другие согласились совместно бороться с негативными последствиями работы индустрии моды для климата", - говорится в размещенном на сайте ООН сообщении.

Речь идет о 43 известных компаниях, таких как, например, Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap, Hugo Boss, H&M, Levi Strauss & Co. и Puma.

Эти бренды подписали Хартию индустрии моды за борьбу с изменением климата. Согласно документу, к 2030 году подписанты должны будут сократить выбросы парниковых газов на 30%. Кроме того, начиная с 2025 года, они должны будут поэтапно сокращать использование в производстве бойлеров, работающих на каменном угле. Компании также согласились использовать главным образом "экологически безопасные" материалы.

"Индустрия моды всегда шла на два шага впереди в том, что касается определения мировой культуры, поэтому я рада видеть сейчас, что она возглавляет борьбу с изменением климата", - сказала исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИКООН) Патрисия Эспиноза.

По словам директора главы люксового бренда Burberry Марко Гобетти, для сокращения выбросов парниковых газов необходимы "инновации и сотрудничество".

"Работая совместно со всеми подписантами Хартии, мы думаем, что нам удастся достичь систематических изменений и создать более устойчивое будущее", - отметил Гобетти.

По данным западных СМИ, на индустрию моды приходится примерно 10% от общего количества выбросов углекислого газа в мире.