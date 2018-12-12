На Украине вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 12 декабря.

Народные депутаты Украины 6 декабря 2018 года одобрили прекращение действия данного договора, а 11 декабря он был опубликован в газете "Голос Украины".

Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70 Венской конвенции о праве международных договоров.