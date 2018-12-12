Самым популярным запросом в Google в 2018 году стал "Чемпионат мира по футболу"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Поисковик Google назвал самые популярные запросы в 2018 году.

Чемпионат мира по футболу, прошедший летом в России, занял первое место по популярности среди пользователей поисковика.

Затем следует погибший весной этого года диджей Avicii и умерший в сентябре хип-хоп исполнитель Мак Миллер. Также популярными запросами стали создатель супергероев Marvel Comics Стэн Ли и фильм "Черная пантера".

Из новостных поводов пользователей также интересовали "ураган "Флоренс", "результаты американской лотереи Mega Millions", "королевская свадьба" и "результаты выборов". Популярными персонами, которых искали в Google стали супруга британского принца Гарри Меган Маркл и певица Деми Ловато, актер Сильвестр Сталлоне, видеоблогер Логан Пол и предпринимательница Хлои Кардашьян.

В России в топ-5 поисковика пошли "Чемпионат мира по футболу", "Олимпиада", "Кемерово", "Бой Хабиба и Макгрегора" и "Выборы президента России".

В категории "Люди" россияне часто искали в Google бойца Хабиба Нурмагомедова, Меган Маркл, Настю Рыбку, кандидата на президентских выборах Павла Грудинина и "президента Хорватии". В категории "Утраты" перечислены ученый Стивен Хокинг, исполнитель Иосиф Кобзон, рэпер XXXtentacion, актер и режиссер Олег Табаков и Стэн Ли.