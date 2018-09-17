Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 23 человек

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - До 23 человек выросло число погибших в результате удара урагана "Флоренс" по США, сообщил телеканал ABC в понедельник.

По его данным, 17 человек погибли в штате Северная Каролина, еще шесть - в Южной Каролине.

Ранее поступали данные о 18 погибших.

"Мы надеемся, что жертв больше не будет", - сказал губернатор Северной Каролины Рой Купер на пресс-конференции в понедельник.

Ураган обрушился на восточное побережье США в пятницу. Он привел к сильным ливням, вызвавшим наводнения. В результате примерно полмиллиона жителей Северной Каролины остались без электричества.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США в ночь на понедельник отмечал, что "Флоренс" смещается на запад со скоростью 9,6 км/ч, порывы ветра достигали 56 км/ч. Метеорологи по-прежнему предупреждают об опасности ливневых паводков, выхода рек из берегов, а также о риске оползней в Северной Каролине.