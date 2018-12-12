Мадуро обвинил Болтона в подготовке плана по его убийству

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что США готовили план по его убийству, сообщают латиноамериканские СМИ.

По словам Мадуро, работой над планом руководил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Речь идет о плане по моему устранению. Он (Болтон - ИФ) - главный разработчик плана, нацеленного против Венесуэлы", - сказал он, выступая в эфире венесуэльского телевидения.

В частности, по его словам, план предусматривал, что группа из более 700 наемников из Венесуэлы и Колумбии проведет нападение на границе.

В августе на военном параде была совершена неудачная попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата. Власти установили, что к покушению, в частности, причастны два депутата венесуэльского парламента - Хулио Борхес и Хуан Рекесенс.