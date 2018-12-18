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Кредиторы Венесуэлы потребовали досрочно погасить бонды на $1,5 млрд из-за пропуска платежа

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Группа держателей венесуэльских гоособлигаций требует от правительства Венесуэлы досрочного погашения бондов и выплаты процентов после очередного пропуска платежа, пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о евробондах на $1,5 млрд, срок погашения которых наступит лишь в 2034 году. На прошлой неделе цена бумаг этого выпуска опустилась до 27,75 цента на $1 номинала.

Группа из пяти инвестиционных компаний вложила около $380 млн в суверенный долг Венесуэлы. По данным S&P Global Ratings, венесуэльское правительство допустило дефолт по этим бумагам еще в январе. С учетом этого нарушения и объемов инвестиций эти кредиторы вправе требовать немедленной выплаты, заявил юрист вашингтонского отделения Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner & Sauber Марк Стэнсил, представляющий интересы инвесткомпаний.

"К сожалению, республика (Венесуэла - ИФ) прекратила выплаты по этим бондам. Следовательно, мои клиенты воспользовались своими правами в силу договора, чтобы защитить свои интересы", - сказал он.

С конца 2017 года Венесуэла неоднократно пропускала платежи по гособлигациям и долговым обязательствам госкорпораций, включая нефтяную Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Однако впервые за это время кредиторы потребовали полной оплаты долга.

Профессор экономики из Университета Дьюка Миту Гулати считает, что их примеру могут последовать и другие группы инвесторов.

Единственный выпуск долговых обязательств, по которому Венесуэла продолжает выплаты в срок, - долларовые евробонды PDVSA на $2,5 млрд со сроком обращения до 2020 года.

Эти обязательства обеспечены контрольным пакетом акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo Holding Inc. То есть, если PDVSA не выплатит купон в срок, у держателей облигаций появится возможность заявить права на Citgo - важнейший венесуэльский актив в США.

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Теги: Венесуэла

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