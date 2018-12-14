Россия и Китай в СБ ООН воздержались при голосовании по резолюции о помощи Сирии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Делегации России и Китая воздержались при голосовании в Совете безопасности резолюции о продлении на год существующего механизма оказания гуманитарной помощи Сирии. Резолюция, проект которой представили Кувейт и Швеция, оставила без изменения механизм доставки гуманитарной помощи сирийским регионам без санкций Дамаска. За нее проголосовали 13 из 15 членов Совбеза.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил по итогам голосования, что такой механизм российская сторона считает "не соответствующим новым реалиям на территории САР", которые требуют "его критической донастройки с постепенным, но неотвратимым сворачиванием".

"То, что такое видение не нашло отражение в резолюции, определило наше голосование", - пояснил российский представитель.

Он, тем не менее, подчеркнул: "Не стали блокировать решение, исходя из гуманитарных соображений и с учетом обращений наших партнеров в регионе".

Постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй обратил внимание, что существующий механизм создает угрозу попадания гуманитарной помощи террористическим структурам.

Он отметил, что при решении вопросов о доставке грузов необходимо соблюдать принципы суверенитета Сирии и наладить координацию с сирийским правительством, "чтобы не допустить попадания гуманитарной помощи в руки террористов".

По его словам, принятый проект резолюции нуждался в доработке.