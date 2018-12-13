МИД РФ объявил словацкого дипломата персоной нон грата

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку российского дипломата из Словакии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Словацкие власти выслали из страны российского военного дипломата. Поскольку в соответствии с устоявшейся общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут зеркальные ответные меры, на днях персона нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток", - заявила Захарова в четверг на брифинге.

Она уточнила, что соответствующая нота была вручена послу Словакии в Москве 11 декабря.

"Мы сожалеем об этом недружественном шаге словацкой стороны, который противоречит традициям наших двухсторонних отношений", - подчеркнула Захарова.

На прошлой неделе стало известно о том, что власти Словакии выссборелали российского дипломата, так как получили данные о том, что он занимался сбором разведданных. Премьер Словакии Петер Пеллегрини объявил, что инцидент произошел в конце прошлого месяца. 22 ноября дипломату объявили, что ему следует покинуть словацкую территорию. Россиянин выполнил это требование в течение 48 часов.