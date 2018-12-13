ЕС выделит 4 млн евро на помощь жителям Донбасса из-за наступивших холодов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Европейский Союз выделяет дополнительные 4 млн евро для оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса в связи с наступлением зимы, сообщают в Европейской комиссии.

"Население на востоке Украины продолжает страдать после четырех лет конфликта. ЕС продолжает свою поддержку нуждающимся, где бы они ни были. Это наш гуманитарный и моральный долг", - заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидес, слова которого приводит в четверг пресс-служба Еврокомиссии.

По его словам, "новое финансирование позволит нам обеспечить помощью неконтролируемые правительством (Украины - ИФ) районы, где гуманитарная ситуация по-прежнему очень сложная".

Согласно сообщению, финансирование направлено на помощь наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса в течение зимнего периода, например, покупкой обогревателей.

В ЕК пояснили, что финансируемые ЕС гуманитарные проекты, как в подконтрольных, так и в неподконтрольных правительству Украины районах Донбасса, включают продовольственную помощь, ремонт жилья, водоснабжение и санитарную поддержку, медицинскую помощь и работы по разминированию.

О решении ЕС выделить 4 млн евро для оказания гуманитарной помощи Донбассу также сообщил в четверг на совместной пресс-конференции с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом в Брюсселе президент Украины Петр Порошенко. По словам президента, такое решение является результатом сотрудничества Украины и ЕС и проведенных переговоров.