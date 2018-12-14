Что случилось этой ночью: 14 декабря, пятница

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Ликвидация страсбургского стрелка и жизнь после Brexit

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к этому утру:

- Полиция ликвидировала страсбургского стрелка. СМИ сообщают, что Шериф Шекат, убит в страсбургском квартале Недорф. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил журналистам, что полицейские заметили подозреваемого на улице и вступили с ним в перестрелку.

- Евросоюз окончательно утвердился в решении о Brexit и потребовал от Лондона ясности относительно будущего. Европейский совет в своих заключениях подтвердил собственное постановление от 25 ноября 2018 года. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ожидает от Лондона четких предложений.

- Россия и Китай раскритиковали механизм оказания гуманитарной помощи Сирии. Обе страны воздержались при голосовании в СБ ООН по продлению на год существующего механизма. Блокировать решение не стали, "​исходя из гуманитарных соображений", объяснил постпред РФ при ООН.

- Семилетняя девочка из Гватемалы умерла от обезвоживания и шока после ареста пограничным патрулем США. Ее задержали на прошлой неделе после незаконного пересечения границы в Нью-Мексико вместе с отцом и более ста другими мигрантами.

- Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА. Из российских команд в весеннюю стадию турнира прошли петербургский "Зенит" и "Краснодар".

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