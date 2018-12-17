Россия успешно применяла в Сирии ракетный комплекс "Искандер-М"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия применяла ракетный комплекс "Искандер-М" в Сирии в ходе боевых действий против террористов, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", - сказал Борисов журналистам по итогам поездки в Сирию.

Он добавил, что Россия провела анализ применения боевой техники в Сирии. "На основе анализа боевого применения вооружений и военной техники в Сирии все выявленные недостатки были оперативно устранены, намечены направления в работе по повышению эффективности российского вооружения",- отметил вице-премьер.

13-14 декабря Борисов посещал Сирию, где провел встречу с президентом страны Башаром Асадом.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели на дальности до 500 км. В составе комплекса два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО), самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.