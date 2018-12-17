Французские компании заинтересовались участием в проекте российско-китайского самолета

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Французские авиастроительные компании интересуются участием в проекте создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929 (ШФДМС), заявил директор по международным связям в Управлении гражданской авиации (DGAC) Бертран де Лакомб.

"Есть очень большой интерес французских предприятий, чтобы участвовать в проекте широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR-929. Мы, конечно, с интересом следим за этим проектом", - сказал он в ходе заседания российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) в понедельник в Париже.

В свою очередь директор департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Равиль Хакимов сообщил, что 13 ноября состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждалось расширение сотрудничества российских компаний и их участие в поставках для Airbus. "По результатам заседания было принято решение о том, что стороны будут развивать сотрудничество по проекту на конкурентной основе в случае соответствия французских поставщиков экономическим, техническим требованиям, а также готовность работать в санкционном режиме", - рассказал чиновник.

Он также отметил, что стороны договорились в 2019 году провести очередную конференцию. По его словам, конференция будет проведена в России "для того, чтобы еще раз проговорить с потенциальными поставщиками и изготовителями авиационной техники - то есть приборов, агрегатов - возможность встраивания в цепочку поставок, потому что у нас такой опыт есть: и "Иркут" поставлял, и предприятия "Технодинамики" планируют поставлять".

Комментируя возможность участия французских компаний в проекте ШФДМС, Рахимов сказал, что "сейчас идет этап запроса и сбора предложений". "Французские компании очень хотят участвовать. Это ряд предприятий типа Zodiac, Thales, Safran. Они уже прислали свои предложения", - пояснил он журналистам.

ШФДМС - проект самолета, создаваемого ОАК и китайским авиаконцерном Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Сборка ШФДМС будет организована на базе заводов в Шанхае, которые сейчас используются COMAC для производства воздушных судов ARJ21 и C919. Вывод на рынок перспективного самолета запланирован на 2025 год. Стоимость программы ШФДМС составит от $13 млрд до $20 млрд в зависимости от ее состава, говорил ранее глава ОАК Юрий Слюсарь.