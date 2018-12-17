Верховный суд Испании отказался приостановить эксгумацию останков Франко

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Испании отказал в приостановке процедуры эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко, сообщает в понедельник испанская газета Mundo.

Издание напоминает, что с запросом о приостановке процедуры эксгумации обращались потомки Франко. У семьи каудильо еще будет возможность повторить этот запрос, когда Верховный суд вернется к обсуждению оправданности этой меры.

Кроме того, до принятия окончательного решения необходимо получить соответствующие заключения у муниципальных властей и властей Мадрида.

Ранее правительство и конгресс депутатов Испании одобрили декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Франко. В Мадриде заявили, что процедура будет проведена вне зависимости от согласия его семьи, при этом пообещали провести ее с уважением и достоинством.

В конце сентября испанские СМИ сообщали, что внуки Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить его останки в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы. Также родственники просят, чтобы перезахоронение прошло с военными почестями.