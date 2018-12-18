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Вратарь ФК "Витебск" погиб в ДТП с женой и сыном

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли в ДТП под Толочином в Белоруссии, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Как отмечается на сайте ФК "Витебск", в этой аварии погиб вратарь клуба Андрей Щербаков с женой и сыном.

"Авария произошла (в понедельник - ИФ) около 19:00. На 543-м км трассы М1 легковой автомобиль "Киа" занесло, в итоге машину вынесло на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор "Мерседес". В результате ДТП водитель, его жена и шестилетний сын скончались на месте", - говорится в сообщении ГАИ.

По информации ведомства, второй мальчик, который ехал в детском кресте, находится в больнице.

Водитель "Мерседеса" не пострадал.

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Теги: Белоруссия, ФК Витебск
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