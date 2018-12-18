Больше тысячи человек бежали из КНДР в Южную Корею в 2018 году

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Более тысячи северокорейских граждан бежали из КНДР в Южную Корею с начала 2018 года, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

По данным ведомства, в период с января по ноябрь этого года на Юг перебежали 1042 северокорейца. Этот показатель сопоставим с прошлым годом, тогда за аналогичный период времени в Южную Корею перебежали 1045 человек.

"С того момента, как Ким Чен Ын пришел к власти в 2012 году, ежегодно от 1 тыс. до 1,5 тыс. северокорейцев перебегают на Юг", - сказал представитель южнокорейского ведомства.

Согласно информации министерства, по состоянию на ноябрь этого года общее число перебежчиков из КНДР, которые в настоящее время проживают на южнокорейской территории, достигло 32,3 тыс. человек.