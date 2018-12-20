США обсудят варианты оказания гуманитарной помощи КНДР

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон собирается пересмотреть свою политику по оказанию гуманитарной помощи КНДР американскими частными и религиозными организациями, заявил спецпредставитель США по делам Северной Кореи Стивен Биген журналистам по прилете в Сеул.

"В начале Нового года я сяду (за стол переговоров) с американскими группами помощи, чтобы обсудить, как мы можем лучше обеспечить доставку соответствующей помощи, особенно в течение предстоящей зимы", - цитирует Бигена агентство "Ренхап".

Он также добавил, что в планах США рассмотреть поездки американских граждан в коммунистическую страну, чтобы "облегчить доставку помощи" и "обеспечить мониторинг, соответствующий международным стандартам".

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по делам Северной Кореи прибудет в Сеул 19 декабря для переговоров со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хуном. Как отмечает южнокорейское агентство, планируется, что они проведут переговоры один на один вечером в четверг и встретятся вновь на следующий день в рамках сессии рабочей группы.

Кроме того, по данным дипломатических источников, Биген в четверг посетит демилитаризованную зону. Он также намерен совершить поездку по деревне перемирия Пханмунджом вдоль межкорейской границы. Однако неизвестно, встретится ли спецпредставитель США с чиновниками из КНДР.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Сеуле Стивен Биген обсудит продолжающийся как застой в переговорах по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном, так и поиск путей их возобновления.

Кроме того, стороны обсудят вопрос об отказе от санкций в отношении проектов межкорейского экономического сотрудничества, таких как программа соединения железных и автомобильных дорог двух Корей, церемония закладки которых намечена на 26 декабря.

Это будет вторая встреча глав совместной рабочей группы по КНДР лицом к лицу.

Как сообщалось, Южная Корея и США в рамках созданной рабочей группы будут на постоянной основе и детально обсуждать вопросы денуклеаризации КНДР и исполнения санкций в отношении Пхеньяна в свете развития межкорейских отношений.

Первая встреча "рабочей группы" прошла 20 ноября в Вашингтоне.

Последние переговоры США и КНДР состоялись во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян 7 октября.