Трамп после судебного разбирательства согласился закрыть свой благотворительный фонд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп согласился закрыть благотворительный фонд Trump Foundation, против которого в июне подала иск генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд. Об этом сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление генпрокурора штата.

"Это важная победа для верховенства права, которая ясно указывает на то, что для всех есть один и тот же набор правил", - заявила Андервуд.

Согласно ее заявлению, фонд будет распущен, а его оставшиеся активы - под надзором Андервуд - переданы в другие фонды.

Она напомнила, что "Trump Foundation (продемонстрировал - ИФ) шокирующий образец беззакония, включая неправомерную координацию с предвыборной кампанией Трампа, неоднократное и преднамеренное использование его положения в корыстных целях и многое другое".

При этом она назвала фонд "чековой книжкой, обслуживающей деловые и политические интересы мистера Трампа".

СМИ отмечают, что, несмотря на закрытие фонда, генпрокурор намерена продолжить дело и добиваться от Trump Foundation выплаты штрафов и возмещения убытков в размере миллионов долларов.

Также генпрокурор требовала запретить состоять в советах директоров НКО, базирующихся в Нью-Йорке или работающих в Нью-Йорке, детям Трампа - Иванке, Эрику и Дональду Трампу-младшему.

Предшественник Андервуд - Эрик Шнейдерман - начал расследование в отношении благотворительного фонда в 2016 году после статьи The Washington Post, в которой утверждалось, что кандидат в президенты Трамп извлекал выгоду из расходов фонда.