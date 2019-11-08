Трамп выплатит $2 млн за финансирование своей кампании из благотворительного фонда

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить 2 миллиона долларов ряду некоммерческих организаций, поскольку он использовал средства из своего благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation для финансирования избирательной кампании в 2016 году, сообщает CNN.

Иск к Трампу в 2018 году подала генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд. В нем утверждалось, что президент США и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний: злоупотребив льготными налоговыми условиями для благотворительных фондов, они использовали Trump Foundation как "чековую книжку" для обслуживания президентской кампании Трампа.

Одним из главных пунктов обвинения был связан со сбором средств для фонда Трампа в Айове в январе 2016 года, которые были использованы на финансирование его избирательной кампании.

Суд, однако, не полностью удовлетворил требования обвинения: генпрокурор Нью-Йорка требовала запретить Трампу и его детям состоять в совете директоров любых НКО и настаивала на выплате $2,8 млн в качестве возмещения ущерба.

В декабре прошлого года Трамп после судебного разбирательства согласился закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation.