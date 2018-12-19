Нацбанк Украины принял решение о ликвидации украинской "дочки" ВТБ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины 18 декабря принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ банка (Киев) - украинской "дочки" одноименного российского банка.
"Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка об отзыве лицензии вчера (во вторник - ИФ) принял соответствующее решение, и сегодня мы входим в ВТБ банк как ликвидатор", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе фонда в среду.
27 ноября Нацбанк признал украинский ВТБ неплатежеспособным.