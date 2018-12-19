Нацбанк Украины принял решение о ликвидации украинской "дочки" ВТБ

19 декабря 11:39

Боевики ИГ за два месяца казнили в Сирии почти 700 человек

Под контролем террористов оказалась территория в районе города Хаджин, куда ранее вошли военные из коалиции во главе с США Подробнее

19 декабря 10:57

Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком года

Издание отмечает, что он стал символом либеральной демократии и открытости общества Подробнее

19 декабря 10:28

CNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении построить Trump Tower в Москве

Ранее президент США подтверждал, что собирался построить небоскреб в России, однако никаких документов не подписывал Подробнее

19 декабря 08:53

Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot