МИД РФ заявил, что погибший в украинской тюрьме россиянин мог быть убит

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает на непредвзятое и объективное расследование гибели российского гражданина Валерия Иванова в колонии во Львове, заявляют в МИД.

"Российские дипломаты незамедлительно посетили исправительное учреждение, в котором содержался россиянин. Со слов начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки", - говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что по имеющейся у российских дипломатов информации, "вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы". "Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина", - отметили в МИД РФ.

"Продолжаем держать ситуацию на контроле, рассчитываем на непредвзятое и объективное расследование гибели российского гражданина", - подчеркнули в ведомстве.

О смерти Иванова стало известно 18 декабря. Сообщалось, что заключенный скончался в результате несчастного случая. Украинская прокуратура открыла по этому факту уголовное производство; окончательные результаты судмедэкспертизы ожидаются через месяц.

Первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко утверждает, что умерший россиянин воевал на востоке Украины против украинских войск, за что и был осужден. Однако, по ее словам, российская сторона отказалась его забирать в обмен на украинского заключенного.