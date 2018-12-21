Неизвестные обстреляли российский Ми-8 на стоянке в Мали

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные обстреляли российский вертолет Ми-8 в Мали, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Неизвестные открыли огонь по вертолету Ми-8 российской авиакомпании в пятницу, когда тот находился на стоянке. Машина получила многочисленные повреждения, выполнять полеты вертолет без специализированного ремонта не сможет", - сказал источник.

Экипаж вертолета не пострадал. "В момент обстрела экипаж вертолета, состоящий из российских граждан, находился в зоне отдыха и под обстрел не попал", - сказал источник.