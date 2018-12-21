В Конго разбился транспортный самолет Ан-26 с российским экипажем

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Ан-26 (бортовой номер 9S-AGB), зафрахтованный местной избирательной комиссией, разбился в пятницу близ аэропорта Киншасы, столицы Демократической республики Конго, сообщает специализированный авиационный портал International Flight Network.

По поступающим с места события данным, трое членов экипажа были из России. Сайт отмечает, что на борту находились восемь человек, никто из них не выжил.

Катастрофа произошла в гористой местности, в районе происшествия шел дождь, отмечает сайт.

Между тем, в твиттере посольства России в Демократической республике Конго отмечается, что, "по неподтвержденным данным, на борту находились 23 человека, среди них три члена экипажа, имеющих российское гражданство".

По предварительной информации, самолет компания "ГомЭр" потерпел крушение в 35 километрах от Киншасы. "Место крушения, имена и судьба пилотов уточняются", - говорится в сообщении дипмиссии.