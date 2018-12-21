Жертвами авиакатастрофы Ан-26 в ДР Конго стали трое россиян

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Трое российских граждан погибли при крушении Ан-26 местной авиакомпании в Демократической Республике Конго, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В Конго разбился грузовой самолет украинского производства Ан-26 местной авиакомпании, им управлял экипаж в составе трех граждан РФ, получивших образование в российских летных училищах, однако не являющихся сотрудниками ни одной из российских компаний", - сказал источник.

По предварительным данным, экипаж работал с местной авиакомпанией по контрактам. Самолет также находился под юрисдикцией Конго.

"К сожалению, в результате катастрофы экипаж погиб. Предварительной причиной аварии могло стать плохое техническое состояние самолета. Предварительно, он не проходил техобслуживание в должном объеме в установленные сроки", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-26 (бортовой номер 9S-AGB), зафрахтованный местной избирательной комиссией, разбился в пятницу близ аэропорта Киншасы, столицы Демократической республики Конго. Катастрофа произошла в гористой местности, в районе происшествия шел дождь, отмечает портал.

Ппо информации интернет-портала "Либр Африк", самолет упал в реку, при крушении возгорания не было. Портал со ссылкой на экспертов отмечает, что самолет находился в очень плохом техническом состоянии.

"Пилоты жаловались на то, что они были вынуждены взлетать с перегретыми двигателями, что указывает на их крайнюю изношенность. Кроме того, на этом самолете было мало навигационного оборудования", - говорится в сообщении.