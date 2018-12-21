Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин.

2 В течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Бшарфа (дважды), Сафсафа (дважды), Акч-Баэр, Джубб-эз-Зарур, Нахшебба, Дарх-абу-Асад, Сандран, Бейт-Зиван и Масасна провинции Латакия, населенных пунктов Зор-Махрука, Зеллакият, Телль-Марак, Хербет-Марин, Ачан, Хамамият, Телль-эль-Мактаа и Корназ провинции Хама, а также районов Суккари (дважды), западной (дважды), северо-западной окраин и района научно-исследовательского центра в городе Алеппо. В результате обстрела боевиками населенного пункта Масасна провинции Латакия трое военнослужащих вооруженных сил Сирии получили ранения", - сказал Соломатин на брифинге в среду.