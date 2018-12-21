ВАДА не завершили работу по извлечению данных в московской лаборатории

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Всемирного антидопингового агентства не смогли в срок завершить работу по извлечению данных московской лаборатории, сообщается в пятницу в пресс-релизе ВАДА.

Среди причин в пресс-релизе отмечается обязательная сертификация оборудования для извлечения данных в соответствии с российским законодательством.

В сообщении подчеркивается, что эксперты ВАДА готовы приступить к работе с пробами Московской антидопинговой лаборатории, как только это станет возможным.

Сообщается, что доклад экспертов ВАДА будет обнародован 14 - 15 января 2019 года.

Специалисты ВАДА во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем прибыли в Москву 17 декабря для извлечения данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хранящихся в бывшем здании московской лаборатории.