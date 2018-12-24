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Дрофа объявлена птицей 2019 года в Казахстане

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с Союзом охраны птиц страны выбрали Птицу 2019 года, ею стала дрофа, сообщила АСБК в понедельник.

Зоозащитники рассказали, что в прошлом дрофа - символ степей, многочисленный вид и популярный объект охоты, но с середины XX века численность резко и многократно упала, в первую очередь из-за массовой распашки целинных земель, а также из-за браконьерства.

"Сейчас мировая численность дрофы оценивается примерно в 50 тыс. особей и продолжает сокращаться. В Казахстане гнездится, вероятно, порядка 100 пар; на зимовке встречается 1-2 тыс. птиц, в том числе, очевидно, из Монголии и России. Пути миграций дрофы изучены слабо", - отмечается в сообщении.

Дрофа охраняется во всех странах. В Красном списке IUCN имеет статус VU - "уязвимый", занесена в Красную книгу Казахстана. Штраф за добычу дрофы в республике составляет 700 МРП (месячный расчетный показатель), то есть около 1 млн 700 тыс. тенге.

Основные угрозы для дрофы - интенсивное сельское хозяйство, потеря мест обитания, нелегальная добыча, которая в Казахстане особенно опасна на зимовках.

Дрофа является очень крупной птицей в своем семействе. Вес старых самцов (самки заметно мельче) может достигать 16 кг, длина тела - до 110 см; это одна из самых тяжелых летающих птиц в мире.

Самки и самцы очень похожи по окрасу, но весной у самца появляются белые "усы" и каштаново-рыжий ошейник. Во время брачных игр самцы, привлекая самок, запрокидывают голову назад, опускают крылья, раздувают зоб и поднимают оперение шеи и "усы", в какой-то момент напоминая белый шар.

Перелетная или кочующая, в зависимости от погоды и наличия кормов, дрофа в Казахстане гнездится в степях и полупустынях его северной половины, местами в подгорных степях юга и востока. Регулярно зимует на юге страны.

АСБК начала объявлять Птицу года в Казахстане с 2006 года. В разные годы этого звания удостаивались редкий степной кулик - кречетка, деревенская ласточка, журавль, жаворонок, обыкновенный скворец, большая синица, степной орел, гусь-пискулька, савка, серпоклюв, филин. Символом 2018 года является пестрый дятел.

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