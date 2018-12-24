Неизвестный открыл огонь из автомата по витрине ресторана в Брюсселе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженный огнестрельным оружием человек выстрелил несколько раз на брюссельской улице дорогих бутиков авеню Луиз, сообщила в понедельник прокуратура бельгийской столицы.

"Свидетель видел человека стрелявшего из боевого оружия типа автомата Калашникова по витрине одного из ресторанов на авеню Луиз", - приводит сайт газеты Soir слова официального представителя прокуратуры Ине Ван Вимерш.

"Полиция обнаружила на месте три следа от пуль. На данный момент мы не располагаем сведениями о раненых", - сообщила представитель прокуратуры.

На момент стрельбы ресторан был закрыт. Стрелявший скрылся. В прокуратуре заявили, что свидетельств того, что это был теракт, у нее нет.

Начато следствие, но пока никакой подозреваемый не идентифицирован, сообщают полицейские источники. Они отмечают, что тип оружия еще предстоит подтвердить. Будет проведена баллистическая экспертиза.

Стрельба произошла возле дома 413. Речь идет о лаунж-ресторане "Ла Паризьен". Опрошенные жители соседних домов утверждают, что ничего не слышали. Прилегающую к месту происшествия часть улицы полиция закрыла для движения.