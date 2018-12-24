Число жертв цунами в Индонезии приблизилось к 400

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По последним данным, по меньшей мере 373 человека погибли в результате мощного цунами, обрушившегося на выходных на западное побережье Индонезии, сообщает в понедельник иформагентство Associated Press.

Ранее было известно о 281 погибшем. Еще 128 человек на данный момент числится пропавшим без вести.

Число раненых в результате удара стихии достигло полутора тысяч человек.

Сотни полицейских, спасателей и помогающих им добровольцев продолжают прочесывать пострадавшие районы в поисках жертв и пострадавших.

Цунами обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра, 23 декабря. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.