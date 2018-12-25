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Число жертв цунами в Индонезии превысило 400 человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, достигло 429 человек, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на индонезийское агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось о 373 погибших.

Число пострадавших от катаклизма превысило 1,4 тыс. человек.

Над разбором завалов и поиском жертв работают тысячи военнослужащих, полицейских и волонтеров, отмечает агентство.

Цунами в воскресенье обрушилось на прибрежные районы Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Власти считают, что цунами, вероятно, было вызвано извержением вулкана.

Последствия цунами в Индонезии

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От цунами пострадали регионы в районе Зондского пролива, который расположен между островами Ява и Суматра Больше всего пострадал округ Пандегланг в провинции Бантен (о. Ява), в котором находится национальный парк Уджунг-Кулон и популярные пляжиЧисло погибших в результате цунами в Индонезии превысило 280 человек, число пострадавших составило около 1 тыс. человек. По оценкам властей, количество жертв и пострадавших будет расти.Власти Индонезии предупредили об угрозе повторных цунами. Местным жителям и туристам рекомендовано держаться подальше от береговой линии.В результате стихийного бедствия оказались разрушены десятки домов, пострадали, в том числе здания туристических отелейРоссийских граждан нет среди погибших и пострадавших в результате цунами
От цунами пострадали регионы в районе Зондского пролива, который расположен между островами Ява и Суматра
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Теги: Индонезия

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