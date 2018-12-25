Три человека погибли при теракте в здании МИД Ливии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли во вторник в результате взрыва в здании Министерства иностранных дел Ливии в Триполи, сообщает агентство Associated Press.
По поступающим с места происшествия данным, один погибший - смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник. О третьем погибшем информации нет.
Ранее сообщалось, что в здании МИД Ливии произошел сильный взрыв.
На фотографиях с места происшествия виден высокий столб дыма, поднимающийся над зданием. На кадрах также видны несколько горящих автомобилей.
Security sources: The attack on Tripoli-based Foreign Ministry was carried out by three gunmen pic.twitter.com/aARxXHExFw— The Libya Observer (@Lyobserver) 25 декабря 2018 г.
#Libya- closer photos to the scene of the attack in #Tripoli show that the attackers were engaged outside of the Ministry of Foreign Affairs building, unclear if they were able to breach the perimeter pic.twitter.com/VSy7WrHvky— Oded Berkowitz (@Oded121351) 25 декабря 2018 г.
После взрыва в районе министерства были слышны звуки выстрелов.
По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать.