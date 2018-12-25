Три человека погибли при теракте в здании МИД Ливии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли во вторник в результате взрыва в здании Министерства иностранных дел Ливии в Триполи, сообщает агентство Associated Press.

По поступающим с места происшествия данным, один погибший - смертник, приведший в действие взрывное устройство, еще одного нападавшего застрелил охранник. О третьем погибшем информации нет.

Ранее сообщалось, что в здании МИД Ливии произошел сильный взрыв.

На фотографиях с места происшествия виден высокий столб дыма, поднимающийся над зданием. На кадрах также видны несколько горящих автомобилей.

Security sources: The attack on Tripoli-based Foreign Ministry was carried out by three gunmen pic.twitter.com/aARxXHExFw — The Libya Observer (@Lyobserver) 25 декабря 2018 г.

#Libya- closer photos to the scene of the attack in #Tripoli show that the attackers were engaged outside of the Ministry of Foreign Affairs building, unclear if they were able to breach the perimeter pic.twitter.com/VSy7WrHvky — Oded Berkowitz (@Oded121351) 25 декабря 2018 г.

После взрыва в районе министерства были слышны звуки выстрелов.

По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать.