Сильный взрыв произошел в здании МИД Ливии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сильный взрыв произошел во вторник в здании МИД Ливии в Триполи, сообщает межарабская газета "аш-Шарк аль-Аусат".
На фотографиях с места происшествия виден высокий столб дыма, поднимающийся над зданием. На кадрах также видны несколько горящих автомобилей.
#Terrorist_bombing. #Libyan_Foreign_Ministry. #Tripoli pic.twitter.com/IETGcgTdGi— Munir Alghrari منير الغراري (@Munir_Alghrari) 25 декабря 2018 г.
После взрыва в районе министерства началась перестрелка. По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать.
Информации о пострадавших пока нет.