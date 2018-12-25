Сильный взрыв произошел в здании МИД Ливии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сильный взрыв произошел во вторник в здании МИД Ливии в Триполи, сообщает межарабская газета "аш-Шарк аль-Аусат".

На фотографиях с места происшествия виден высокий столб дыма, поднимающийся над зданием. На кадрах также видны несколько горящих автомобилей.

После взрыва в районе министерства началась перестрелка. По некоторым данным, персонал МИД удалось эвакуировать.

Информации о пострадавших пока нет.