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На новых 50-фунтовых банкнотах предложили изобразить Маргарет Тэтчер или Стивена Хокинга

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Британцы предложили почти тысячу известных соотечественников в рамках конкурса Банка Англии на изображение для новых банкнот номиналом 50 фунтов стерлингов.

В списке из 992 человек фигурируют физик и космолог Стивен Хокинг, математики Ада Лавлейс и Алан Тьюринг, биофизик Розалинд Фрэнклин, а также химик Дороти Ходжкин и работавшая с ней Маргарет Тэтчер, которая впоследствии стала первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании.

В октябре Банк Англии подтвердил планы выпуска новых 50-фунтовых банкнот, которые станут последними в серии обновленных купюр, напечатанных на полимерном материале. Банк Англии намеревался почтить память британских ученых. В ходе конкурса принимались кандидатуры реально существовавших лиц, которые внесли значимый вклад в развитие науки и уже умерли.

Дальше отбором займется специальный комитет. Итоговое решение будет объявлено летом 2019 года.

Сейчас на купюрах номиналом 50 фунтов можно увидеть портреты отцов британской промышленной революции - англичанина Мэттью Болтона и шотландца Джеймса Уатта.

Ожидается, что 50-фунтовые банкноты нового поколения появятся в обращении уже после 2020 года, когда Банк Англии запустит новую 20-фунтовую купюру с портретом британского художника-мариниста Уильяма Тернера.

Ранее уже появились полимерные банкноты номиналом 5 и 10 фунтов. Их состав вызвал масштабный скандал в Великобритании. Веганы и представители некоторых религиозных групп призвали ЦБ отказаться от выпуска купюр из этого материала, поскольку выяснилось, что в банкнотах содержится небольшое количество твердых жиров, выработанных из мясных продуктов. По данным ЦБ, содержание таких жиров обычно не превышает 0,05%.

При этом Банк Англии подчеркивает, что полимерные купюры служат в 2,5 раза дольше бумажных и потому наносят меньше ущерба окружающей среде.

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Теги: Великобритания

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