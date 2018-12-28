В Нью-Йорке произошел взрыв трансформатора

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс Нью-Йорка, сообщает в пятницу полиция города.

"Свет, который вы видели в городе, как выяснилось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Квинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации", - заявила полиция в твиттере.

NBC рассказала, что жители Нью-Йорка размещают в соцсетях фотографии яркого голубого света в небе над городом.